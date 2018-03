Deschamps: "Peu importe le système, on marque"

Didier Deschamps a réagi à la victoire (1-3) de l'équipe de France en Russie, mardi, au micro de TF1. Le sélectionneur des Bleus a apprécié ce qu'il a vu sur le plan offensif. "On marque trois buts, donc peu importe le système (les Bleus ont démarré en 4-3-3, NDLR) on se créé des occasions et on marque. On a fait moins d'erreurs en deuxième période même si on prend le but. On n'a pas tout bien fait, mais c'est une période où les joueurs ont beaucoup de matches et des objectifs à atteindre". Deschamps n'a en revanche pas goûté l'agressivité des Russes par moments et ne s'en est pas caché. "Ils ont été dans leur style... Il y a de la qualité et de l'engagement. Un peu trop même..."