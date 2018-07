Deschamps pense aussi à Pogba pour le Ballon d'or

Si le titre de champion du monde doit être un facteur déterminant, alors le futur Ballon d’or appartient sans doute à l’effectif de cette équipe de France qui le 15 juillet dernier à Moscou est allée décrocher sa deuxième étoile. Vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid au printemps dernier, Raphaël Varane peut être le premier défenseur depuis l’Italien Fabio Cannavaro en 2006 à remporter la mise. A moins que son homologue Antoine Griezmann, lauréat pour sa part de la Ligue Europa avec l’Atletico ne soit plébiscité…

"C'est un candidat potentiel au Ballon d'or", affirme Didier Deschamps au sujet de l’attaquant des Matelassiers, auteur de quatre buts (dont trois sur penalty) et deux passes décisives durant le Mondial. Il le mériterait, oui. Mais il n'y a pas que lui... J'espère surtout qu'un Français gagnera le Ballon d'or. Ce serait une très bonne chose !" Le chef d’orchestre tricolore pense bien sûr à Varane - "Bien sûr qu'il le mériterait. Est-ce que ce sera lui ? Un défenseur, oui, mais en général c'est un offensif…" – et il n’oublie surtout pas Kylian Mbappé, crédité lui aussi de quatre réalisations en Russie et bluffant de maturité pour son jeune âge: "Même s'il n'a que 19 ans, on va dire qu'il a le temps. Mais il y a aussi ce qu'il réalise…"

"Etre aussi important et efficace à dix-neuf ans, ça le classe hors-norme. C'est quelqu'un d'intelligent", ajoute au sujet du Parisien un Didier Deschamps qui tient toutefois à citer un quatrième Bleu parmi les candidats probables au Ballon d’or: "Paul (Pogba), avec la Coupe du monde qu'il a faite... Mais ne me demandez-pas qui je préfère..." Lucide, le sélectionneur de l’équipe de France sait que la concurrence, quoiqu’il advienne, sera rude. "Il y en a deux qui y sont toujours... Allez, même trois. Vous mettez Messi, Ronaldo par rapport à tout ce qu'ils représentent dans le monde et ce qu'ils font. Plus Neymar, même s'il arrive derrière." Enfin le Croate Luka Modric, désigné meilleur joueur de la Coupe du monde par la Fifa, n’est assurément pas à sous-estimer.