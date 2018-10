Deschamps n'est pas inquiet

L’essentiel est sauf pour l’équipe de France. Grâce à un sursaut en toute fin de match, les champions du monde ont en effet évité une défaite malvenue face à l’Islande. Menés de deux buts à quelques minutes de la fin, les Bleus sont en effet finalement parvenus à arracher l’égalisation grâce à Kylian Mbappé (2-2). Un moindre mal pour les Tricolores. Interrogé à l’issue de la rencontre, Didier Deschamps a évidemment apprécié cette réaction.

"Au moins on a eu une réaction face à une équipe bien organisée, qui nous a contré par moments", a-t-il ainsi souligné sitôt le coup de sifflet final au micro de TF1. Pour autant, le sélectionneur tricolore n’a guère apprécié le visage affiché par ses ouailles durant l’essentiel de la rencontre. "On n’a pas pris ce match par le bon bout dans l’attitude", a-t-il regretté, sans pour autant blâmer ses joueurs. "Ça ne m’inquiète pas non plus. Il y a des explications un peu à tout. On était certainement un peu trop relâché par rapport aux Islandais. Dès qu’on remet de l’intensité, on fait mal", a-t-il ajouté.

L’ancien Turinois refusait par ailleurs d’incomber la faute aux habituelles doublures. "Ce n’est pas seulement de la faute de ceux qui n’ont pas l’habitude de jouer. C’est l’ensemble, les onze qui étaient plutôt mous", a-t-il poursuivi. Et Didier Deschamps n’avait pas changé d’avis quelques minutes plus tard en conférence de presse. "On n'a pas pris le match par le bon bout même si on a eu énormément le ballon. On manquait de vitesse, de mouvement. Evidemment que je ne peux me satisfaire de ce qu'on a fait pendant une heure", a-t-il ainsi avancé pour expliquer la piètre prestation de ses hommes, ajoutant: "On est capable de mieux faire, c'est clair." Dès mardi face à l’Allemagne ? "L’adversaire ne sera pas le même."