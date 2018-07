Deschamps ne nie pas sa chance mais la nuance

De la réussite, dans le football comme ailleurs, il en faut un minimum. Et Didier Deschamps lui-même ne prétendra jamais le contraire. Résumer l’œuvre de ce dernier à un perpétuel coup de chance semble toutefois bien réducteur, pour ne pas dire malhonnête. Certes plutôt verni quand il s’agit d’être servi par le sort, le technicien bayonnais n’en demeure pas moins un bourreau de travail qui ne laisse rien au hasard. Un constat que dressait Thierry Henry peu après la désillusion de l’Euro 2016. "Ce n’est pas de la chance qu’il a. Il faut arrêter avec ça. Il a toujours fait les bons choix. Quand il était joueur, il fédérait. Entraîneur, il fait la même chose. Donc, il est bon !"

Depuis lors pourtant, "la chatte à Dédé" ne s’est jamais aussi bien portée dans l’esprit de chacun. Comme une image d’Epinal à l’ère des réseaux sociaux. L’intéressé aujourd’hui prend le parti d’en rire, invité par un confrère du quotidien régional Ouest-France à donner son avis sur cette prétendue veine miraculeuse. "J’en avais une très belle [chatte] au camp de base, elle était déjà là au tirage, je vous la montre ?", s’amuse-t-il tout en montrant via son téléphone la photo d’un beau félin.

Et Didier Deschamps de parler plus sérieusement dans la foulée: "On peut y arriver une fois par hasard mais le haut niveau, si ça se répète, c’est qu’il y a beaucoup de travail. Il y a une réussite, une part de chance à un moment, mais je n’ai pas d’influence sur le tirage, la blessure de Cavani, les circonstances font que…" D’ailleurs, le patron des Bleus se demande bien "où était (s)on animal de compagnie ?" lors de la finale de l’Euro perdue il y a deux ans contre le Portugal, après prolongation (0-1). La question se pose en effet…