Deschamps: "Mbappé ne sera jamais un attaquant statique"

A moins de trois semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde, l’équipe de France s’apprête à entrer dans le vif du sujet. Les hommes de Didier Deschamps ont en effet rendez-vous, lundi soir, au Stade de France pour disputer face à l’Irlande le premier de ses trois matches de préparation au Mondial en Russie. Une rencontre que débuteront sur le banc certains cadres, Antoine Griezmann et Paul Pogba en tête, mais que devrait bien commencer Kylian Mbappé.

D’après L’Equipe, le jeune attaquant parisien devrait débuter dans le couloir gauche où il retrouvera Benjamin Mendy, son ancien partenaire à Monaco. Mais comme en Principauté lorsqu’il était associé avec Radamel Falcao, le n°10 tricolore pourrait être amené à se recentrer et évoluer au soutien d’Olivier Giroud. Interrogé en conférence de presse, Didier Deschamps a en tout cas entretenu le flou quant à son positionnement.

"Il n’est pas nécessaire de le fixer." Didier Deschamps

"C’est un attaquant. Il a de la liberté. C’est un joueur offensif. Il n’est pas nécessaire de le fixer. Il bouge et ne sera jamais un attaquant statique. Je lui laisse de la liberté pour aller sur le côté ou revenir dans l’axe", a ainsi lancé le sélectionneur tricolore.

L’absence d’Alexandre Lacazette parmi les 23 Tricolores, qui vaut à Olivier Giroud d’être le seul avant-centre de métier parmi les sélectionnées, fait néanmoins de l’ancien Monégasque le joueur le plus à même de relayer le joueur de Chelsea dans l’axe. Ce qu’avait d’ailleurs convenu l’ancien champion du monde au moment de l’annonce de la liste des 23. "Pour le rôle d’avant-centre, je considère qu’Olivier et Kylian sont à ce poste-là", avait-il expliqué, ajoutant: "Giroud, Griezmann, Mbappé et Fekir sont des attaquants axiaux. Il y a une polyvalence importante pour Kylian, qui peut jouer aux trois postes." Quand bien même il n'a que très rarement évolué dans l'axe depuis son arrivée au PSG...