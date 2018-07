Deschamps jusqu’en 2022 ? "On verra", répond Le Graët

Si Didier Deschamps a été confirmé à son poste de sélectionneur jusqu’en 2020, suite au titre de champion du monde décroché par l’équipe de France cet été en Russie, Noël Le Graët n’exclut pas de le prolonger de deux ans, avec la perspective du prochain Mondial au Qatar. "On verra", répond le président de la FFF dans les colonnes du quotidien L’Equipe.

"Avec Didier, on a l’habitude de déjeuner ou de dîner et les choses se font naturellement. Cela dépend des envies des uns et des autres. On verra en septembre ou en octobre, ajoute le patron de la fédération française. C’est la bonne personne à la bonne place. Après, il faut voir s’il peut y avoir des envies d’autre chose. Mais je ne l’ai pas senti pour le moment."