Deschamps: "Il n’y a pas non plus matière à s’inquiéter"

C'est un Didier Deschamps forcément déçu qui a réagi au micro de TF1, ce jeudi soir à Guingamp, à l'issue du match nul arraché par les Bleus face à l'Islande (2-2).

Mais le sélectionneur tricolore a tout de même tenu à tirer du positif de cette rencontre: "Le résultat n’est pas nul. On a eu une réaction après un match mal parti face à une équipe bien organisée qui nous a bien contrés par moment. On n’a pas eu trop de réussite. On n’a pas pris le match par le bon bout. Il n’y a pas non plus matière à s’inquiéter. On était un peu trop relâchés par rapport à ce qu‘on fait les Islandais. Quand on a mis plus de densité et des courses vers l’avant, c’était mieux. Il y a eu deux matches en un. Sur la première période, c’était mou. Ça manquait de rythme. La rentrée de Mbappé amène de la vitesse. Il avait senti un petit quelques chose à l’entraînement et je ne voulais pas le faire jouer dès le départ. Il sera en forme pour mardi prochain".

Les Bleus affrontent l'Allemagne dans cinq jours au Stade de France pour le compte de la Ligue des nations.