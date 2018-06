Deschamps face au malaise Pogba

Didier Deschamps a beau faire, Didier Deschamps a beau dire : le malaise Pogba grandit à maintenant une semaine de l’entrée en lice des Bleus en Coupe du monde face à l’Australie dimanche prochain, à Kazan (12 heures). Les sifflets niçois pour sanctionner la très quelconque performance du Mancunien face à l’Italie (3-1) continuent d’infuser cette sensation. Et la probable titularisation de « La Pioche » samedi, sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon (21 heures), dans un onze de départ censé correspondre à l’équipe type du sélectionneur, tombe à pic.

Le milieu de terrain doit sortir un gros match pour faire taire les critiques et surtout les doutes à son sujet. En attendant, Deschamps continue de lui assurer son soutien. Sans faux semblant, notamment lorsqu’il évoque cette dernière sortie à Nice : "Il en a conscience, j’en ai parlé avec lui, ce n’est pas son meilleur match, ça c’est sûr, lâche le sélectionneur. Mais il y a du négatif, il y a du positif. Il entre comme tous les joueurs dans un collectif, par rapport à un certain système, avec une certaine liberté bien évidemment, mais il le sait que ce n’est pas son meilleur match. Ça reste un match de reprise, puisqu’il n’avait plus joué depuis quinze jours (et la finale de la Cup)." Une explication qui convainc à peine…

"Aucun souci"

D’autant que s’"il n’y a aucun souci" avec Pogba, si "Paul est très bien" et si "ça se passe très bien pour lui en interne", « La Dèche » sait aussi faire passer ses messages. Lorsqu’on lui rapporte les extraits d’un des nombreux entretiens accordés par le joueur à l’un de nos confrères, on devine une pointe d’agacement : "Le plus important, c’est ce qu’il me dit. Vous faites beaucoup d’interviews, il passe beaucoup de temps avec vous", lance-t-il sur le ton du reproche. Pour pointer la manie de l’ancien Turinois à s’éparpiller et à prétendre vouloir tout faire, tout assumer…

"Je sais qu’on parle beaucoup de Paul. Effectivement, c’est un milieu de terrain, ce n’est pas un n°10, ce n’est pas un attaquant, prend soin de rappeler Deschamps. Il a dans son registre la possibilité, et il le fait souvent, de marquer ou de faire marquer." Et il y a la phrase qui résume le cœur du problème Pogba : "C’est un milieu de terrain complet, qui peut tout faire. Mais il ne peut pas tout faire, il y a une nuance." Elle est d’importance et Pogba serait bien inspiré de la saisir quand on entend dans le même temps son sélectionneur faire l’éloge d’un autre "milieu complet, capable d’avoir le volume, la qualité, la personnalité." La menace Tolisso plane plus que jamais.