Deschamps évoque Balotelli

Vendredi soir, sur la pelouse de l'Allianz Riviera, l'équipe de France sera opposée en amical à l'Italie, avec la possibilité pour l'arrière-garde tricolore de se frotter à Mario Balotelli. "C’est un attaquant de haut niveau, il n’a peut-être pas toujours eu cette efficacité les années passées, mais il sort d’une ou deux très belles saisons avec l’OGC Nice, a rappelé Didier Deschamps en conférence de presse à la veille de la rencontre.

Il a des qualités athlétiques au-dessus de la moyenne et sur une action ou un coup de patte, il peut faire la différence. Le public niçois a eu cette chance de l’avoir ; apparemment, il ne va pas rester, mais il fait partie des meilleurs attaquants européens, avec des périodes moins heureuses que d’autres. Mais c’est un profil intéressant parce qu’il est finisseur, il est buteur et c’est une qualité importante au plus haut niveau".