Deschamps déplore l'indiscipline de Dembélé

Didier Deschamps a bel et bien appelé Ousmane Dembélé en équipe de France pour les matches à venir contre les Pays-Bas (en Ligue des nations) et l’Uruguay (en amical). Pourtant, l’intéressé n’est pas au mieux à Barcelone, où son attitude quelque peu nonchalante semble lui jouer des tours. Ses retards répétés notamment seraient sources de tension au Barça, même si l’expérimenté Gerard Piqué joue la carte de l’apaisement: "Nous devons l'aider à comprendre que le football est un travail à temps plein, 24 heures sur 24. Je suis convaincu qu'il va s'améliorer dans son comportement et que les décisions prises par le coach vont l'aider. Nous sommes ici pour l'aider, il est jeune. Nous avons aussi été jeunes, et nous avons également commis des erreurs…"

Tout aussi bienveillant à l’égard de l’ancien Rennais, Didier Deschamps n’en demeure pas moins incisif lui aussi à l’évocation du cas Dembélé. "Je n’ai pas à échanger avec le Barça, je ne m’immisce jamais dans la vie quotidienne des clubs, c’est de leur responsabilité et c’est à eux de gérer leurs joueurs comme ils l’entendent. Maintenant, Ousmane est avec nous depuis un moment et c’est vrai qu’il est coutumier du fait sur les retards, admet le sélectionneur tricolore. Pour sa défense, je le connais, il va vous dire qu’il n’est pas le seul mais il doit clairement être plus attentif à ces choses-là !"

Et Didier Deschamps de poursuivre sur la question: "Cela fait partie du haut niveau et de ses exigences. Il ne faut pas que ce genre de choses influent sur son rendement sur le terrain. Plus tôt il le comprendra, mieux ce sera pour tout le monde." Et si toutefois le jeune homme ne comprenait pas le message ? "J’ai différentes options à ma disposition, et je ne désespère pas que ça puisse rentrer un jour… Si ça ne marche pas, je ferai en sorte de me faire comprendre autrement. Après, il est difficile pour les joueurs d’être exemplaires en toutes circonstances. Tout le monde a le droit à l’erreur, ça dépend de la gravité des faits reprochés ensuite. Bien sûr, l’idéal est de tout faire bien, sur et en-dehors du terrain, mais ça n’arrive jamais…"