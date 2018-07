Deschamps compare Modric à Messi

A la veille de la finale de la Coupe du monde 2018 entre les Bleus et la Croatie, Didier Deschamps a été interrogé sur Luka Modric, la star de la formation adverse.

"Il a une base technique, il a une intelligence de jeu très importante et son influence est très importante sur son équipe. Il n’est pas dans le registre de Messi et Hazard, qui sont plus dans l’action individuelle. Il est capable de marquer des buts, d’en faire marquer, mais c’est plus un milieu de terrain", a expliqué le sélectionneur des Bleus, samedi en conférence de presse.

Le joueur du Real Madrid devrait avoir plus de libertés que Lionel Messi, qui avait été suivi à la trace par N’Golo Kanté lors de France-Argentine (4-3) en 8e de finale.