Deschamps: ''C'est terrible pour Kanté''

N'Golo Kanté a loupé un match lors de la Coupe du monde en Russie, un seul: la finale contre la Croatie dimanche dernier au stade Loujniki de Moscou, gagnée par les Bleus (4-2).

Le milieu de terrain a d'ailleurs été remplacé, et ce, dès la 55e minute de jeu. Mais comment lui en vouloir ?

Didier Deschamps dans L'Équipe ce samedi: "Il était un peu malade. Il n'était pas bien footballistiquement les deux jours avant, ce qui était rare. C'est terrible pour lui. Je le sors parce que je le vois mal, ç'a aurait été la même chose pour un autre. "NG", c'est un rayon de soleil, c'est du bonheur. Il y est pour beaucoup si on en est arrivés là. Je lui ai demandé: « Ça ne va pas ? T'étais fatigué ? » Il m'a répondu (le sélectionneur prend une petite voix, N.D.L.R.): « Non, non, ça va coach ! » Tout le monde l'adore. C'est un petit phénomène".