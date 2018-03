Deschamps: "C’est moi qui fais les choix"

A la veille d’une rencontre amicale en Russie face à l’hôte de la prochaine Coupe du monde, quatre jours après la défaite des Bleus contre la Colombie (2-3), Didier Deschamps a évoqué les changements qu’il pourrait effectuer à Saint-Pétersbourg.

"Il peut y avoir des débats sur différents joueurs, différents postes, et je ne peux pas tous les faire jouer en même temps, a expliqué le sélectionneur tricolore. C’est moi qui fais les choix, et j’en aurai d’importants à faire. Je veux mettre le maximum de joueurs en situation de jeu pour avoir le plus d’enseignements possible, ça ajoutera un peu plus à notre réflexion."