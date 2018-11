Deschamps: "Cavani a un état d’esprit remarquable"

Absent sur blessure lors de l’affrontement entre les Bleus et l’Uruguay en quarts de finale du dernier Mondial, Edinson Cavani va retrouver les champions du monde mardi soir (21h) au Stade de France.

"Il est efficace, généreux et fait partie des très bons attaquants au niveau mondial, a commenté Didier Deschamps lundi en conférence de presse. Il a un état d’esprit remarquable. Et si vous demandez à tous les entraîneurs, ils vous diront qu’ils préfèrent l’avoir avec que contre eux. Avec Suarez, ils comptent plus de 100 buts en sélection (101 buts exactement, 55 pour Suarez, 46 pour Cavani, ndlr), c’est un duo très performant."