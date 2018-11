Deschamps: "Aucun problème avec Kimpembe"

En difficulté face à l’Islande et l’Allemagne le mois dernier, Presnel Kimpembe, titularisé en l’absence de Samuel Umtiti, conserve la confiance de Didier Deschamps, qui a évoqué le cas du défenseur parisien lundi en conférence de presse, avant les matches des champions du monde tricolores contre les Pays-Bas et l’Uruguay.

"C’est un jeune joueur. Il a encore des étapes à franchir. Les deux derniers matches vont le faire progresser. C’est quelqu’un qui écoute ce qu’on lui dit. Il avait fait de très bonnes choses avant, et c’est pour ça que vous vouliez le voir jouer en équipe de France. Mais sur sa valeur, je sais qu’il est capable de mieux faire que lors du dernier rassemblement. En tant que défenseur, les erreurs se voient tout de suite. Il a encore une marge de progression, il doit gagner en concentration et en lucidité pour avoir plus d’efficacité. Mais il n’y a aucun problème avec «Kim»", a déclaré le sélectionneur des Bleus.