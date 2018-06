Desailly: "Se qualifier dès le deuxième match"

L'ambition est forte pour l'équipe de France qui va rencontre l'Australie, le Pérou et le Danemark durant la phase de groupes. A l'image de Jacquet, très optimiste et qui voit les Bleus a minima en demi-finale, ou de Marcel Desailly, France 98 voit les Tricolores sortir des poules facilement.

"Il faut passer ce premier tour rapidement en essayant de se qualifier dès le 2e match pour pouvoir, lors du 3e match, faire jouer les seconds choix pour permettre au groupe d’être fort pour les 8e de finale et avec un peu de chance jouer une équipe un ton en dessous. Et après, tout peut arriver, vous avez vu le talent qu’on a, prenez les joueurs français 2018, il y a vraiment du talent", a ainsi expliqué Desailly après le match entre France 98 et une sélection de la Fifa.