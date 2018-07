Des ventes de maillots record pour la FFF

Responsable marketing marketing événementiel et merchandising de la Fédération française de football (FFF), Florent Soulez se félicite de l’engouement des Français pour leur équipe nationale, en passe de disputer la finale de la Coupe du monde contre la Croatie.

"On fait record sur record. On a une vente de maillots et de produits équipe de France en hausse de 30% par rapport à la même période à l'Euro 2016", jubile l’intéressé, ainsi relayé sur Europe1.

Les années de Coupe du monde, les ventes de maillots de sélections augmentent en moyenne de 10%. Ce cru 2018 est donc bel et bien exceptionnel pour les Bleus.