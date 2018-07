Debuchy ne cache pas son amertume

Il faisait partie des onze suppléants que Didier Deschamps souhaitait prêts à rejoindre le groupe si le besoin s'en faisait sentir. Contrairement à Adrien Rabiot, Mathieu Debuchy a lui joué le jeu, au même titre que Wissam Ben Yedder, Moussa Sissoko, Mamadou Sakho, Kurt Zouma, Lucas Digne, Alexandre Lacazette, Benoît Costil, Anthony Martial et Kingsley Coman. Mais, sans doute plus que ses coéquipiers, le latéral droit de l'AS Saint-Etienne a sans doute cru qu'il allait faire partie de l'aventure. Car le sélectionneur national lui avait signifié que cette possibilité existait, eu égard à la blessure de Djibril Sidibé avant le début du tournoi.

Malheureusement pour l'ancien Lillois, le Monégasque a été conservé dans le groupe, même si c'est Benjamin Pavard qui était le titulaire. Et le train victorieux des Bleus est parti sans lui... "J'aurais pu faire partie de ce groupe, je m'étais donné les moyens mais les choix du sélectionneur... On les comprend ou pas, on ne peut rien y faire, je suis passé à côté..., a expliqué samedi soir le défenseur des Verts, clairement amer, via RMC. Je suis passé à autre chose. J'étais content de la victoire mais j'ai une partie de déception car on se dit qu'on aurait pu faire partie de cette magnifique aventure. Il y a un peu de regrets..."

Peut-être l'ancien Gunner d'Arsenal a-t-il éprouvé quelques difficultés à voir un gamin de 22 ans, qui évoluait encore en Bundesliga 2 en 2016-2017, lui passer devant. La réaction est humaine, mais force est de constater que les choix du sélectionneur ont été les bons. Pour Mathieu Debuchy, l'histoire aurait été particulièrement belle il est vrai, lui qui était parvenu à se relancer en l'espace de seulement quatre mois dans le Forez. "Ce n'est pas passé loin", renchérit le joueur formé au Losc et passé par les Girondins de Bordeaux. Et c'est peut-être d'autant plus difficile à digérer...