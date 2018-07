De Bruyne sur Mbappé: ''C’est une star pour 15 ans''

A la veille de France-Belgique, en demi-finale de la Coupe du monde 2018, Kevin De Bruyne, le meneur de jeu des Diables rouges, a fait l’éloge de Kylian Mbappé, qu’il disait ne pas connaître il y a un an et demi.

"Il est devenu une star en France. Quand on a affronté Monaco (en février et mars 2017, NDLR), il n’avait joué que 10 matches et je ne regarde pas beaucoup de foot, pour dire la vérité. Je ne le connaissais pas. Presque un an et demi plus tard, il joue pour une grande équipe maintenant, il a beaucoup joué en équipe de France et en Ligue des champions. C’est une star pour les prochaines 15 années. Il peut encore progresser", a lancé le joueur de Manchester City, lundi à Saint-Pétersbourg.

De Bruyne estime que son équipe devra faire en sorte que Mbappé "joue le moins possible" lors de ce choc.