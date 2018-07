Courtois: "Ils n'étaient pas meilleurs que nous"

Thibaut Courtois était extrêmement déçu sur beIN SPORTS, et même amer après la défaite de la Belgique contre la France en demi-finales de la Coupe du monde 2018 (1-0): "Ils n'étaient pas meilleurs que nous. Ils ont défendu à 11 à 35 mètres de leur but. Comme contre l'Uruguay, ils mettent un but sur coup de pied arrêté... C'est dommage, mais c'est le football. A chacun ses forces, eux c'est les contres et Kylian Mbappé qui est très rapide. C'est frustrant de perdre sur un corner, mais malheureusement on doit l'accepter."