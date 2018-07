Il s’occupe des avant-centres



Après avoir évolué la majorité de sa carrière en Angleterre, en tant que milieu défensif, à Wigan ou Swansea, Roberto Martinez est revenu dans le club gallois en tant qu'entraîneur en février 2007 et a alors choisi Graeme Jones en adjoint. Depuis, ce jeune Anglais est le bras droit du Catalan et l’a donc accompagné en sélection belge. Thierry Henry n’est techniquement que le 2e entraîneur assistant en charge des attaquants et plus précisément des avant-centres, à savoir Romelu Lukaku et sa doublure Michy Batshuayi lors de cette Coupe du Monde.

"Ces deux dernières années avec lui, j’ai beaucoup appris, que ce soit dans les mouvements, les espaces, les premiers contrôles ainsi que dans la faculté à jouer pour l’équipe. Quand il jouait, il savait tout faire, non ?", avait lancé le numéro 9 attitré des Diables rouges après Belgique-Tunisie, au premier tour de la compétition. Le buteur de Manchester United en est à 23 buts en 22 matches depuis le changement de staff technique.

Il motive tout le groupe

Dans la vie du groupe, la légende d’Arsenal semble très proche des joueurs, qu'ils soient wallons ou flamands, d'autant que les internationaux belges échangent en anglais avec les entraîneurs. "Il apporte son expérience à tout le monde, les attaquants, les milieux ou les défenseurs. Il a vécu ces moments de gloire. C’est quelqu’un que l’on veut écouter tout le temps", a répondu Nacer Chadli dimanche, au camp de base des Belges, à l'Ouest de Moscou. "Il apporte beaucoup d’expérience à l’équipe, surtout dans ce genre de tournoi, puisqu’il a gagné l’Euro et la Coupe du Monde. Beaucoup de joueurs l’admirent car c’est une légende du football", a poursuivi Thomas Vermaelen en conférence de presse.

Enfin, Eby Brouzakis, commentateur de la RTBF, nous offre ce constat: "On le connait peu, car il est venu une seule fois en interview. On peut mesurer son apport par ce qu’en disent les joueurs. Batshuayi dit que c’est un grand frère mais en étant rigoureux, un grand frère sévère, donc. Il n’y a pas si longtemps que ça, il était footballeur de haut niveau".

Il fait travailler les phases arrêtées

Si les Belges sortent vainqueurs des Bleus à la faveur d'un but sur corner, sachez que Thierry Henry aura pesé sur cette demi-finale de la Coupe du monde, mardi soir à Saint-Pétersbourg. "Avec Roberto Martinez, il travaille les phases arrêtées. Les corners, c’est lui qui les bosse. La manière de mettre le pied sous le ballon, aussi. C’est une plus-value énorme", nous raconte ainsi Eby Brouzakis de la RTBF, qui se demande comment le meilleur buteur de l'histoire des Bleus "n’est pas de l’autre côté du banc".

L’ancien attaquant prend en effet les commandes de l’entraînement lorsque les phases arrêtées offensives sont travaillées. Cela peut d'ailleurs paraître surprenant, car, joueur, il a rarement été décisif de la tête lors de sa carrière. Sa reprise du droit sur un coup franc lointain de Zinédine Zidane face au Brésil, en quarts de finale du Mondial 2006, reste néanmoins en mémoire.