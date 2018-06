Coupe du Monde 2018 : Presnel Kimpembe, l’heure de se montrer

Parmi le groupe des « coiffeurs », il est celui à la coupe la plus soignée. Il est aussi peut-être le plus attendu pour cette finale du groupe C entre la France et le Danemark. A 22 ans, « le Général » comme le surnomme affectueusement Paul Pogba, s’apprête à disputer son premier match de Coupe du Monde aux côtés de Raphaël Varane. Un saut dans l’inconnu pour l’homme aux deux sélections en équipe de France ? Pas vraiment.

Barré par Umtiti

Défenseur le plus utilisé par Unai Emery en Ligue 1 cette saison (28 matchs) devant Marquinhos (26 matchs) et Thiago Silva (24 matchs), le natif de Beaumont-sur-Oise a démontré qu’il avait les épaules pour tenir avec brio la défense d’un top club européen. La nouvelle marche à franchir se situe maintenant à l’étage supérieur, avec l’équipe de France. Problème pour le défenseur de Paris : la place d’axe gauche de la défense centrale lui est barrée par Samuel Umtiti chez les Bleus.

Mais victime d’une sévère béquille à la cuisse gauche contre le Pérou, « Big Sam » est exempté de troisième match par Didier Deschamps. L’idée est bien sûr de reposer le défenseur de Barcelone avant le grand saut des huitièmes de finale, mais aussi de donner (enfin) sa chance à Kimpembe, souvent irréprochable sous les couleurs du PSG. Stoppeur vif dans ses interventions, incisif dans les duels aériens et talentueux balle au pied, sa capacité de relance est comparable à celle du Blaugrana.

Un match et c’est tout ?

Lui manque encore un match référence en équipe nationale pour bousculer enfin la hiérarchie instaurée par Didier Deschamps après la Coupe du Monde. "A l’entraînement, il donne son maximum. Il a beaucoup de talent et je sais que s’il a la chance de jouer, il va être prêt et montrer à tout le monde ce qu’il vaut. C’est un jeune joueur mais avec la mentalité de guerrier" assure un Pogba conquis par son coéquipier.

Avec seulement deux apparitions en Bleus (face à la Russie en match amical le 27 mars puis contre l’Irlande le 28 mai en match de préparation) depuis sa première convocation en octobre 2016, Kimpembe patiente depuis un long moment sur la touche. Face au Danemark, il s’agira de sa première titularisation sous le maillot français. Et malgré le début de tournoi pour le moins hésitant de Samuel Umtiti, une performance accomplie du gaucher parisien ne devrait pas lui ouvrir une porte d’entrée pour le reste de la compétition. Pour le futur en revanche, le moment est idéal pour prendre rendez-vous avec les Bleus. Loin du banc cette fois.

La compo probable face au Danemark