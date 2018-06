Alors que les Bleus ont été très critiqués après leur match nul face au Danemark (0-0), Hugo Lloris a tenu à défendre le bilan tricolore vendredi en conférence de presse, à la veille du premier huitième de finale de ce Mondial russe entre les hommes de Didier Deschamps et l’Argentine.

"On est dans notre bulle et on essaie d’avoir une analyse juste sur nos performances. Et l’objectif a été atteint avec succès, même si, sur le dernier match, on aurait pu faire mieux. Mais quand on voit que dans le dernier quart d’heure, le Danemark peut jouer la première place et reste devant sa surface…, a commenté le capitaine français. Maintenant, il n’y a pas que du négatif en équipe de France. Sur la phase de poules, le bloc défensif a notamment été très solide et très performant."