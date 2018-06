"Un match de rêve." Un 8e de finale de Coupe du monde contre l’Argentine de Messi, ça parle. Mais faut-il avoir la carrure pour aborder ce premier match à élimination directe de la bonne manière. Pas vraiment à leur avantage en termes de football depuis le début de la compétition, les Bleus promettent qu’ils montent en puissance physiquement comme on avait pu le constater à l’Euro 2016. Ça tombe bien parce qu’en ce qui concerne l’intensité et les duels, ils vont être servis face à l’Albiceleste.

"Il faut que l'on ait cette mentalité de gagneur, être solide, ne rien lâcher" Samuel Umtiti

"On connaît très bien les Sud-Américains, on sait comment ils fonctionnent. Contre le Pérou, on savait à quoi s'attendre. On a bien répondu dans les duels et il faut qu'on soit présent mais pas qu'on rentre dans leur jeu. Il faut que l'on ait cette mentalité de gagneur, être solide, ne rien lâcher", a expliqué Samuel Umtiti ce jeudi à Istra, le camp de base des Bleus.

Du caractère, il ne faudra pas en manquer pour contrer la grinta argentine. "On a une équipe de caractère qui sait se serrer les coudes. Ça fera peut-être la différence. Ce sera un match très disputé offensivement et défensivement. A nous de tout mettre de notre côté pour gagner ce match", ajoute Thomas Lemar.

Les Bleus ont donc la méthode pour faire mal à une équipe d’Argentine qui n’a pas montré tout son potentiel. Eviter de les laisser se révéler dans cette compétition et enfin se lâcher, une autre piste à explorer.

