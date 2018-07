Ne comptez pas sur Didier Deschamps pour faire la fine bouche. Après la victoire de l’équipe de France, vendredi, contre l’Uruguay (2-0), synonyme de qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde 2018 (contre la Belgique, mardi prochain), le sélectionneur des Bleus a évidemment souligné la "maîtrise" de son équipe, en louant "cette capacité à ne pas donner comme cela a pu être le cas avec la main d’Umtiti contre l’Australie", car "le mental est là".

Pourtant, "La Dèche" a regretté à deux reprises le jeu offensif de ses joueurs. "On a fait mieux, mais on n’a pas tout fait bien encore. On a eu quelques imperfections techniques à des moments qui n’ont pas porté à conséquence. Toute la partie avec le ballon est à améliorer. Ce sont des petites choses qui font qu’on est obligé de défendre et de redéfendre alors que ça aurait pu être une attaque prometteuse pour nous", a-t-il d’abord affirmé.



Deschamps : "Beaucoup de fierté"



Ensuite interrogé sur les progrès qui restent à faire, DD est revenu sur le manque d’application de ses joueurs: "La progression, c’est dans la fluidité, dans les gestes techniques. Il y a des fois du déchet. Ce qui pourrait être une bonne possibilité d’attaque est avortée car le geste technique est raté ou la passe n’est pas bonne. Mais bon, il y a tellement d’intensité dans les duels qu’il fallait y être. Les Uruguayens ont ça dans leur sang, leur ADN, mais nous aussi on a ça".

Cette analyse du coach tricolore tombe à pic, elle rappelle que les Bleus n’ont pas été flamboyants offensivement lors de ce quart de finale, puisqu'ils ne se sont pas procuré beaucoup d'occasions. La solidité uruguayenne y est pour quelque chose, mais Paul Pogba et surtout Antoine Griezmann ont perdu un nombre incalculable de ballons, sur des gestes compliqués comme des passes simples. Ils sont les principaux concernés par cette analyse et devront réagir contre les Diables Rouges.