Sur la réflexion tactique



"Les entraîneurs disent souvent qu'ils raisonnent plus par l'animation que par le système. Ce n’est pas très compliqué: Didier fait jouer ses équipes avec 4 défenseurs en zone, un ou deux milieux défensifs, même si Kanté n’est pas seulement un milieu défensif, il sait utiliser le ballon et bien l’utiliser. Il reste ensuite 4 joueurs à dominante offensive. Le débat se porte sur le 4e, savoir où on le place. S’il y a Blaise (Matuidi) ou Thomas (Lemar), ce n’est pas tout à fait la même chose. Ce qui compte, c’est l’animation et Didier fait une équipe pour poser des problèmes à l’adversaire."

Sur la gestion du groupe actuel



"C’est un groupe avec différentes tranches d’âge, l’une aux alentours de 20 ans, une autre avec des joueurs de 26, 27 ans, puis des joueurs de plus de 30 ans. Il faut fonctionner avec tous ces joueurs avec un canal différent. On ne parle pas de la même façon à Mbappé et Mandanda, si je prends le plus jeune et le moins jeune en exemple. Ce qui est intéressant c'est de voir la réaction des remplaçants quand il y a un but. C’est extraordinaire à voir depuis le banc de touche. Ce n’est pas un cliché de dire que le groupe vit bien. C’est réel. Il faut parfois un match comme ça, fondateur. Ce ne sera plus la même chose après ce match."

"Il y a eu une préparation avec de l’intensité par moments"

Sur le staff de Deschamps



"Ce n’est pas seulement un entraîneur et un sélectionneur, c’est un manager de staff, de 18 à 20 personnes, qu’il anime au quotidien. Depuis 9 ans, il a gagné en sérénité. Je le trouve très à l’aise, détendu. Comme le disait Samuel (Umtiti), on est plus détendu depuis que les épouses sont arrivées. J’ai beaucoup de proximité avec lui, il échange beaucoup. Le staff technique est très resserré. Il y a plus d’adjoints dans les autres sélections. Didier préfère que chacun reste dans son domaine. Je suis là pour lui donner les réponses aux questions qu’il me pose, pour planifier l’entrainement avec lui, pour l’emploi du temps. Tout ce qu’il me demande, je le fais. Ce qui est intéressant aussi, ce sont les débriefings avec le staff qui nous permettent de régler un petit contretemps."

Sur le travail du staff depuis deux ans



"Notre rôle est d’observer les matches, de se réunir fréquemment avec le staff et la fédé. Il y avait un emploi du temps, on a pris beaucoup de temps à observer les matches, chaque week-end et les mardis et mercredis."

Sur la préparation physique



"Elle n’est pas très différente des autres. Eric Bedouet, un très bon préparateur physique, a été remplacé par Grégory Dupont, qui est également un très bon préparateur physique, qui a beaucoup de recul sur ce qu’il fait. Il y a eu une préparation avec de l’intensité par moments, sans dépasser la ligne jaune. Dans toutes les séances tactiques, il y a aussi une dépense d’énergie, qui se cumule avec le travail sans ballon. Cet ensemble rend l’équipe en forme ou pas."

Sur le choix du camp de base



On n'a pas eu de barrages à jouer, alors on a pu choisir notre camp de base et la fédé a fait ce qu’il fallait pour les aménagements à l’hôtel, avec des grandes salles et tout ce qu’il faut pour que les joueurs puissent occuper leur temps libre. On est dans un environnement avec beaucoup de verdure. On peut se balader. Je n’ai pas senti que les joueurs avaient trouvé le temps long, la compétition aidant. Il y a eu un match contre l’Argentine. Si on n’avait pas eu ce résultat, on serait rentré à la maison.

(*) Guy Stéphan, 61 ans, est l'adjoint de Didier Deschamps depuis 2009 à l'OM. Cet ancien milieu de terrain de D1 a notamment été l'entraîneur de l'OL et de Bordeaux entre 95 à 97 avant d'intégrer la DTN. Il a été sélectionneur des moins de 18 ans, des A', puis adjoint de Roger Lemerre à partir de 1998 en compagnie de Bruno Martini et René Girard. Il est donc dans le staff des Bleus lors de l'Euro 2000 remporté à Rotterdam. Didier Deschamps était le capitaine de l’équipe.