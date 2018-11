Comme prévu, Martial est de retour en Bleu

5 buts en 4 matches ! Voilà pourquoi Anthony Martial a mérité son retour en équipe de France. Huit mois après une dernière apparition manquée face à la Russie (3-1), celui qui n’était que réserviste pour la Coupe du monde, et il faut bien l’avouer fantomatique durant la première partie de l’année, a su inverser la tendance à Manchester United au point de convaincre un José Mourinho plutôt réfractaire à son égard. "Il a eu de bonnes périodes mais aussi des périodes plus difficiles. Ce qu'il produit en ce moment avec Manchester est plus proche de ce qu'il est capable de faire, notamment en terme d'efficacité. (...) C'est quelqu'un qui a un potentiel incroyable, qui ne le fait pas toujours voir avec régularité", a expliqué Didier Deschamps.

Lacazette et Laporte encore out

En grande forme, Anthony Martial va remplacer dans le groupe un Thomas Lemar touché à une cuisse. Charge à lui de transposer ce qu’il arrive à produire en club avec une équipe de France qui pourra alors pleinement profiter de sa vitesse et d’une confiance forcément primordiale. Des Bleus en déplacement à Rotterdam, vendredi 16 novembre, avec pour objectif d’obtenir au moins un point afin de valider le ticket pour le final four de la Ligue des nations, avant la réception en amical de l’Uruguay le 20 novembre, au Stade de France. Pas d'autres surprises en attaque malgré les prestations très convaincantes d'Alexandre Lacazette avec Arsenal.

Didier Deschamps a par ailleurs convoqué Benjamin Mendy, absent sur blessure lors du dernier rassemblement, pour faire la paire avec Lucas Digne à gauche après le forfait de Lucas Hernandez. A droite pas de changement (Sidibé, Pavard) tandis que dans l’axe, Umtiti, toujours touché, est remplacé par Adil Rami, de retour, et en concurrence avec Presnel Kimpembe et Mamadou Sakho. Bonne pioche également pour Raphaël Varane qui a repris l’entraînement collectif et qui sera donc à disposition pour les deux matches à venir. Aymeric Laporte est donc encore absent, malgré ses bonnes performances avec Manchester City.