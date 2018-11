Classement FIFA - Les Bleus toujours devancés par les Belges

Les Bleus ont assurément loupé le coche en s’inclinant devant les Pays-Bas, le 16 novembre dernier à Rotterdam (2-0). Non seulement ce revers leur a coûté leur place dans le carré d’as de la première édition de la Ligue des Nations, mais les Bleus ont de surcroît manqué l’opportunité de récupérer les commandes du classement FIFA. Quoi de plus logique pour des champions du monde ?



Malgré leur faux pas eux aussi en Ligue des Nations, au profit de la Suisse (5-2), les Belges conservent en effet la tête du dernier classement officiel de l’année, pour un petit point au détriment des Bleus (1727 unités contre 1726). Le Brésil complétant le podium d’une hiérarchie resserrée, cinquante longueurs derrière. A noter un seul changement dans le Top 10 : la progression du Portugal, d’un échelon, aux dépens de l’Uruguay qui le 20 novembre est venu s’incliner au Stade de France en amical (1-0), quatre jours après une défaite face au Brésil sur le même score.



Belle percée par ailleurs de la Suède, désormais 14ème au classement FIFA, soit un gain de trois places pour se retrouver à hauteur des Pays-Bas, fraîchement qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Nations. A noter que la première nation africaine n’est plus la Tunisie mais le Sénégal, les Aigles de Carthage ayant glissé de quatre rangs pour pointer en 26ème position quand les Lions ont progressé de deux paliers pour s’établir à la 23e place. Mention spéciale au Maroc, qui bondit de sept grades pour atteindre le 40e rang.