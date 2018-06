Federico Chiesa a participé à la rencontre amicale remportée vendredi par l'équipe de France contre l'Italie (3-1). L'attaquant de la Fiorentina a expliqué que l'Italie avait bien joué et qu'elle méritait sans doute mais il a tout de même ajouté: "On a joué contre une équipe de France qui a la qualité pour la Coupe du monde". On ne demande qu'à le croire...