Quatre mois après son départ de la Ligue 1, Alassane Pléa va-t-il débarquer en équipe de France ? Selon Bild, Didier Deschamps suit tout particulièrement le nouvel attaquant de Mönchengladbach et pourrait le convoquer en novembre, pour les rencontres face aux Pays-Bas (le 16) et l’Uruguay (le 20). Il y a évidemment une place à prendre en tant que doublure d’Olivier Giroud, puisqu’Alexandre Lacazette ne semble pas avoir les faveurs du sélectionneur…

C’est peu dire que le début de saison de Pléa en Bundesliga est impressionnant. L'ancien Niçois est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club allemand, après son transfert à 25 millions d’euros, et n’a pas déçu sur le terrain. Après la victoire de Gladbach contre Mayence (4-0), dimanche, il en est à son 7e match consécutif avec un but ou une passe décisive au compteur, pour un total de 5 réalisations et deux passes décisives.

#Décisif : @alassane_plea a enchaîné un 7e match consécutif de #Bundesliga en tant que buteur ou passeur (5 buts, 2 passes décisives). Le record du club est détenu par Oliver Neuville (2004, 8 matchs consécutifs) !#DieFohlen pic.twitter.com/okvGyFXsZM — Gladbach (@borussia_fr) October 21, 2018

"L'exemple de Benjamin Pavard me donne de l'espoir"

Le joueur formé à l’OL confiait, il y a deux semaines à L’Equipe, qu’il avait "encore quelques étapes à franchir" pour s’imposer chez les Bleus, lui qui est passé par les U18, U19, U20 et Espoirs tricolores. "Les Bleus, c'est le top niveau. L'exemple de Benjamin Pavard me donne de l'espoir, car c'est la preuve que le sélectionneur suit la Bundesliga et qu'il ne faut pas forcément être sous contrat dans un immense club pour être appelé", avait-il lancé.

Comme Pavard, on note ainsi que Pléa est polyvalent. La saison dernière avec le Gym, il avait disputé 49 matches car il occupait autant la pointe de l'attaque que l’aile droite (lorsque Mario Balotelli était absent). Cela lui a permis de gagner en variété dans son jeu. A Mönchengladbach, il a débuté la saison en numéro 9 mais a glissé sur l’aile gauche ces dernières semaines en soutien de Lars Stindl. Sa réussite dans la zone de vérité n'a pas été affectée et Didier Deschamps l’a bien constaté.

Bundesliga : Mönchengladbach en fanfare !