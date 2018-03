Ce n’est pas une surprise, Didier Deschamps devrait changer beaucoup de choses mardi pour le déplacement des Bleus en Russie. Dès le soir de la déconvenue du Stade de France contre la Colombie, le sélectionneur l’annonçait d’ailleurs en conférence de presse: "Ce ne sera pas la même équipe qui jouera, c’est une certitude." "DD" avait précisé que ce n’était pas le résultat de vendredi qui changerait son approche. "J’avais dit dès le début du stage que c’était l’occasion de donner du temps de jeu."

Mais on imagine sans effort que ce que Didier Deschamps a vu, vendredi, l’a conforté dans ses envies de changement. C’est ainsi que l’équipe de France devrait non seulement modifier ses joueurs, mais aussi son système pour le voyage à Saint-Pétersbourg (mardi à 17h50). D’après les dernières informations de L’Equipe, on retournerait à un 4-3-3 et seuls cinq hommes conserveraient leur place par rapport au France-Colombie, avec un doute en plus sur Blaise Matuidi en balance avec Adrien Rabiot pour débuter.

Un trio offensif a priori rêvé



Raphaël Varane, touché à la cheville et en dessous de tout vendredi à Saint-Denis, devrait laisser Laurent Koscielny reprendre sa place en charnière avec Umtiti. Sur les ailes, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez seraient alignés, alors que Djibril Sidibé et Lucas Digne étaient titulaires contre les Colombiens. On attend surtout beaucoup des réapparitions de Paul Pogba et Ousmane Dembélé, ainsi que du recentrage de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque, ce qui décalerait Antoine Griezmann à gauche (voir le 11 de départ probable plus bas).

D'autres matches amicaux qui seront révélateurs

Hugo Lloris, qui gardera bien sûr le brassard, avait déjà prévenu vendredi soir: "Il reste d’autres matches amicaux qui seront révélateurs, mais il y a tellement d’attente que l’on se doit d’être prêts et de gagner tous les matches. Quand on prétend à certaines ambitions, il faut avoir l’esprit compétiteur comme les Colombiens l’ont eu. Ce n’est pas uniquement une question de talent, c’est aussi dans la tête." L’équipe attendue mardi, avec ce trio offensif a priori rêvé, laisse à nouveau espérer de belles choses. Espérons que l’obligatoire esprit de revanche fasse le reste.