A moins de trois mois désormais de la Coupe du monde 2018 – deux mois de la liste finale de Didier Deschamps – Florian Thauvin est peut-être en train de laisser passer sa chance de voir la Russie cet été. Alors qu’il pouvait prétendre enfin à du temps de jeu, mardi à Saint-Pétersbourg, face au futur hôte du Mondial, l’ailier olympien a dû se résoudre à déclarer forfait, touché aux ischio-jambiers. "A l'issue de l'entraînement de dimanche après-midi à Clairefontaine, le joueur de l'OM a passé une IRM en soirée à l'hôpital de Rambouillet, qui a permis de confirmer une lésion musculaire des ischio-jambiers gauches", nous apprend ce lundi le staff tricolore dans un bref communiqué publié sur le site de la FFF. Un communiqué qui précise du reste que l’intéressé n’est pas remplacé pour le déplacement en Russie.

Pour l’attaquant aux trois sélections – la dernière en date vendredi contre la Colombie, pour une entrée en jeu à la 83e minute – lequel culmine aujourd’hui à 24 minutes passées sur le terrain sous le maillot tricolore, ce Russie-France représentait une ultime opportunité de marquer des points aux yeux du sélectionneur, qui rendra son verdict le 15 mai prochain, sans rattrapage possible désormais. En concurrence sur le flanc droit avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé voire Kingsley Coman si ce dernier se remet à temps de sa blessure à la cheville gauche, Florian Thauvin est loin d’être en ballottage favorable – a fortiori sans démonstration internationale à son actif.

Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Thomas Lemar paraissant incontournables dorénavant dans cette équipe de France – comme Mbappé et Dembélé - deux billets au grand maximum restent à pourvoir pour ce qui est des éléments offensifs. Deux sésames que briguent également les Anthony Martial, Wissam Ben Yedder, Nabil Fekir, Dimitri Payet et Alexandre Lacazette. Au-delà des Bleus, la blessure de Florian Thauvin est un coup dur également pour l’OM, qui aura bien besoin des services de son feu-follet pour tenter de verrouiller sa troisième place en Ligue 1 tout en continuant à briller sur la scène européenne. Les 5 et 12 avril prochains, les Marseillais ont rendez-vous avec le RB Leipzig en quart de finale de la Ligue Europa.