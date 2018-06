Vexé Paul Pogba ? Sifflé par le public de l'Allianz Riviera la semaine dernière après une pâle prestation face à l'Italie (3-1), le milieu de terrain français était attendu au tournant face aux Etats-Unis, samedi soir au Groupama Stadium de Lyon, pour le dernier match de préparation des Bleus avant le départ pour la Russie. Dans la semaine, ses coéquipiers avaient pris sa défense, tout comme le sélectionneur Didier Deschamps, qui avait néanmoins pointé du doigt son omniprésence sur la scène médiatique.

Le joueur de Manchester United, que l'on disait même en concurrence avec Corentin Tolisso pour une place de titulaire, se devait de répondre présent sur le terrain. Et il n'a pas déçu. A l'image de son tir sur le poteau dès la 5e minute de jeu, Pogba a pris des risques offensivement et s'est montré à son avantage. Présent dans le camp adverse, "la Pioche" a joué vers l'avant, avec Griezmann et Mbappé, tentant également sa chance à plusieurs reprises (4 tirs).

Sa technique et son volume de jeu sont clairement un atout pour les Bleus. A lui de trouver le bon dosage entre attaque et défense et le bon positionnement pour ne pas se gêner avec Griezmann, l'autre dépositaire du jeu collectif français. Si tout n'a pas été parfait, Paul Pogba semble bel et bien monter en puissance en vue de la Coupe du monde, que les Bleus débuteront samedi (12h) face à l'Australie.