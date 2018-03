Bleus : Encore des places à prendre

Un doute à gauche, un axe pas encore fixé

Entre les blessures de certains et la méforme d’autres, Didier Deschamps n’a pas totalement statué sur sa défense. Si Djibril Sidibé et Samuel Umtiti sont quasiment surs d’enfiler leur costume de titulaire, le poste de latéral gauche et une place dans l’axe restent à attribuer. Les errances intempestives de Raphaël Varane et le physique fragile de Laurent Koscielny n’aident pas vraiment le sélectionneur national à faire son choix. Titulaire contre la Colombie vendredi, le défenseur du Real Madrid a manqué d’autorité et n’est pas apparu en patron. Ce mardi, ce sera au tour de Laurent Koscielny d’être titularisé face à la Russie dans un match qui sera particulièrement scruté. Dans ce duel à distance, avantage tout de même au joueur formé au RC Lens, toujours en lice en Ligue des Champions et titulaire indiscutable au Real Madrid. Sur le côté gauche, trois joueurs postulent : Lucas Digne, Lucas Hernandez et Benjamin Mendy. Si le dernier nommé est encore en convalescence, il conserve une petite chance de figurer dans l’équipe si son retour à la compétition est concluant. Dans le cas contraire, c’est Lucas Digne qui devrait être chargé de ce rôle. Hormis si Lucas Hernandez fait tourner la tête à Didier Deschamps face à la Russie…

Qui aux côtés du duo Kanté-Pogba ?

Dans l’entrejeu, tous les doutes ne sont pas levés. N’Golo Kanté est quasiment assuré d’avoir sa place dans le onze. Paul Pogba, en dépit d’une saison tout juste moyenne, également. En fonction du système choisi, une place aux côtés de ce duo reste à prendre. Face à la Russie ce mardi, Deschamps va probablement opter pour Adrien Rabiot. Le profil du milieu parisien plaît beaucoup au sélectionneur tricolore. Mais le joueur formé au Paris Saint-Germain n’est pas le seul sur la grille de départ. Corentin Tolisso, plutôt à son avantage cette saison avec le Bayern Munich, n’a pas dit son dernier mot. D’autant plus qu’il a toujours su saisir sa chance lorsque celle-ci lui a été donnée. Enfin, ne pas enterrer trop rapidement Blaise Matuidi, longtemps incontournable avec les Bleus. Même si le milieu de la Juventus Turin n’est pas un titulaire en puissance avec la Vieille Dame, il pourrait bien le redevenir sous Deschamps si les joueurs en poste déraillent. Néanmoins, ce débat pourrait ne pas avoir lieu si Deschamps décide, comme face à la Colombie vendredi, de jouer avec quatre éléments offensifs (Griezmann, Giroud, Mbappé, Lemar).

Une attaque encore en chantier

Si un compartiment donne bien des maux de tête à Didier Deschamps, c’est bien l’attaque. A moins de trois mois du début des hostilités, un épais brouillard embaume l’attaque bleue. 4-3-3, 4-4-2 ou 4-2-3-1 ? Giroud, titulaire ou remplaçant ? Griezmann sur un côté ou associé à Giroud ? Et si Mbappé jouait en pointe ? Martial et Ben Yedder sont-ils encore dans la course ? Bref, on l’aura compris, ce ne sont pas les interrogations qui manquent. Et ce n’est pas le match face à la Russie ce mardi qui nous permettra d’avoir un avis clair et définitif sur la question.

Selon les dernières dispositions, le sélectionneur des Bleus devrait opter pour une ligne de trois offensifs avec Dembélé et Martial sur les côtés, et Mbappé en… pointe ! Un poste plutôt inhabituel pour le Parisien, même s’il a déjà occupé cette position avec le club de la Capitale et l’équipe de France. Pour le moment, l’animation offensive des Bleus n’a pas levé tous les doutes. Deschamps continue à interchanger les pièces de son puzzle en espérant trouver la bonne combinaison. Avec une multitude de joueurs à sa disposition (Griezmann, Giroud, Mbappé, Lemar, Coman, Dembélé, Ben Yedder, Thauvin etc..), la tâche s’annonce ardue. Et le temps presse.