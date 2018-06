Rappelez-vous, le 17 mai dernier, lors de l’annonce de la liste des 23 de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2018, Benjamin Mendy et Djibril Sidibé n’apportaient pas toutes les garanties nécessaires. Les deux latéraux sont arrivés amoindris physiquement au rassemblement. Trois matches de préparation sont passés - dont deux titularisations pour chacun - et c’est leur niveau de jeu qui inquiète désormais… Du moins, leur présence dans le onze de départ est remise en cause par les observateurs…

Dans le nouveau 4-3-1-2 travaillé par Didier Deschamps avant le départ en Russie, les deux anciens Monégasques ont eu consignes de débouler dans leur couloir. Ils savent le faire et ils l’ont fait, mais sans se montrer dangereux la plupart du temps. Défensivement, Djibril Sidibé est même fautif sur le but américain (1-1), dimanche à Lyon. Benjamin Pavard a pris sa place à la 74e minute et le stoppeur de Stuttgart, déjà très bon contre l’Italie (3-1) le week-end précédent, est le passeur décisif sur l’égalisation de Kylian Mbappé.

Pour Mendy, c’est un poil différent. Le joueur de Manchester City n’a pas joué durant 9 mois cette saison et pourrait ne pas retrouver la pleine possession de ses moyens durant le Mondial. "Je n’ai pas de garanties, bien évidemment. On a fait en sorte qu’il aille de mieux en mieux et il ira de mieux en mieux avec le temps", a promis "La Dèche" lundi devant la presse. Cela n'empêche pas Lucas Hernandez de se tenir prêt pour intégrer le onze, lui qui est aussi solide que percutant dans son couloir. Le sélectionneur alignera probablement un onze sans surprise contre l'Australie, samedi. Mais après ?