Benzema relance la polémique sur la Marseillaise

Depuis le 8 octobre 2015 et un France-Arménie qui marquait alors sa 81e sélection, Karim Benzema n’a plus porté le maillot de l’équipe de France. Un tournant dans une carrière que le principal intéressé déplore, lui qui estime avoir été victime d’acharnement après l’affaire Valbuena. "Quand un Premier ministre parle de toi, ce n’est pas du football", souffle-t-il auprès de Vanity Fair, en référence à la prise de position de Manuel Valls, qui à l’époque était monté à la tribune pour réprouver l’éventuel retour en bleu de l’attaquant merengue.

"Je crois qu’il ne faut pas mélanger football et politique, poursuit-il. Dans mon cas, c’est un sujet politique. Avec Valbuena, ça a été un mauvais moment. J’ai été un jour en prison et je suis revenu triste à Madrid. Florentino Pérez m'a attendu à Valdebebas et m'a donné toute son affection. Il est avec moi dans les bons et mauvais moments, c'est comme ma famille. Maintenant, j’ai trente ans, deux enfants. Je suis tranquille ici. S’ils ont besoin de moi (la justice française, ndlr), ils savent où je suis."

Maintes fois cloué au pilori par l’opinion française, Karim Benzema revient également sur le fameux épisode de la Marseillaise, que d’aucuns lui reprochaient de ne pas chanter avant les matches de l’équipe de France. "La Marseillaise appelle à faire la guerre. Je n’aime pas ça", tranche-t-il, avant d’évoquer les critiques qui cette saison s’abattent sur lui en tant que joueur. "Les grands joueurs, nous sommes toujours critiqués. Nous vendons des journaux. Si je fais un mauvais match, je n’ai pas besoin de la presse pour le savoir. Je joue au football pour aider mes coéquipiers et pour tout gagner. Je me fiche que mon nom soit dans les journaux." Cette saison Karim Benzema plafonne à neuf buts en 38 rencontres toutes compétitions confondues. Son pire rendement en neuf années passées à Madrid.