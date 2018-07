Belgique: De Bruyne parle de l’influence de Guardiola

Avant la demi-finale de Coupe du monde de la Belgique face aux Bleus, ce mardi soir à Saint-Pétersbourg, Kevin De Bruyne a notamment été questionné sur son entraîneur à Manchester City Pep Guardiola.

"Pep m’a aidé à progresser individuellement", a seulement expliqué le milieu offensif à son sujet, avant de comparer le style des Citizens et des Diables rouges: "C’est totalement différent. Dans un club, vous avez le temps de vous préparer et quand vous avez trouvé votre style, cela rend le football plus facile. En sélection, notre style est différent mais on joue parfois pareil quand on attaque".

Dans ses deux équipes, KDB est un meneur de jeu influent. Face aux Bleus, il devrait évoluer un peu plus haut qu'en club, en soutien d’Eden Hazard et Romelu Lukaku.