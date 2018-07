Batum, une mise au point qui résonne

"Désolé de mon langage mais les gens qui disent « bravo Africa pour votre victoire » allez tous bien vous faire foutre !" Le ton est donné. Dans un long texte, Nicolas Batum n’a pas manqué de recadrer ceux qui s’amusent à mettre en avant les origines des 23 joueurs français qui viennent de remporter la Coupe du monde en Russie. Une volonté forte d’unir les Français au lieu de diviser. De placer tout en haut les richesses de ces 23 joueurs tricolores qui ont gagné pour la France.

"Je porte fièrement le maillot bleu avec écrit France en gros, j’ai gagné des trophées et des médailles avec l’équipe de France depuis que j’ai 15 ans, je chante la Marseillaise, je crie haut et fort que je suis Français quand je suis aux USA. Alors oui j’ai un père et un nom camerounais, mais nous tous on se bat et on joue pour la France car nous sommes nés ici, avons grandi ici, avons appris notre sport en France, avons la fierté d’avoir la nationalité française. On gagne pour la France, pour les jeunes Français qui nous regardent et aspirent à faire de même et porter haut les couleurs de la France. Soyons fiers de ça. Vive la République et vive la France !", a plaidé Nicolas Batum.

Une lettre ouverte en forme de soutien inébranlable. Une réaction qui ne laisse d’ailleurs pas insensible avec plus de 30 000 « j’aime » qui en disent long.

Mais Nicolas Batum n’est pas le seul à réagir. Benjamin Mendy, champion du monde, a pris le temps d’apporter lui aussi sa pierre à l’édifice avec un tweet d’une limpidité sans faille puisqu’un petit drapeau figure à côté du nom des joueurs de l’équipe de France. Tout est dit.