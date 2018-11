Bamba donne sa priorité aux Bleus

Auteur d’un excellent début de saison avec le Losc (7 buts, une passe décisive), Jonathan Bamba (22 ans), international français espoir, a été contacté par la fédération ivoirienne mais a décliné l’invitation, comme il l’a expliqué dans Téléfoot dimanche.

S’il opte pour les Eléphants, le natif d'Alfortville retrouverait alors son ami et coéquipier Nicolas Pépé, également natif de la région parisienne mais qui évolue avec la Côte d'Ivoire depuis deux ans.



