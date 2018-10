Ballon d’or: Le Graet opte pour Varane

L’équipe de France a rendez-vous au stade de Roudourou jeudi face à l’Islande. Un duel dans l’antre de Noël Le Graët. Le président de la Fédération française est évidemment ravi de voir les champions du monde chez lui. Interrogé sur l’identité du futur Ballon d’or, il a évidemment opté pour un joueur de l’équipe de France mais pas forcément pour celui auquel les supporters pensent en premier.

"Le nom de Raphaël Varane n’est pas assez cité. En tant que vainqueur de la Ligue des champions, puis de la Coupe du monde, il mérite à mon sens de gagner le Ballon d’or ou au moins de figurer parmi les grands favoris", a-t-il ainsi plaidé dans une longue interview accordée au Parisien. Un défenseur Ballon d’or ce n’est effectivement pas fréquent, et les prestations de Mbappé ou Giezmann jouent clairement en leur faveur ces derniers temps.

Paul Pogba espère "de tout cœur" que le Ballon d'Or reviendra à l'un des champions du monde français. "Que ce soit Grizou (Antoine Griezmann), Kylian (Mbappé) ou Raph' (Raphaël Varane), ils le méritent beaucoup plus que moi" - Paul Pogba à l' #AFP pic.twitter.com/8mQY9wUOFH — Agence France-Presse (@afpfr) 10 octobre 2018

Et puisqu’il n’a cité aucun des deux, il a tenu à justifier son propos: "Mettez-vous à ma place. Si je me prononce pour l’un ou pour l’autre, ce sera forcément mal interprété. Mais ce n’est pas une façon de botter en touche. Je pense vraiment que Raphaël Varane le mérite." C’est donc un choix assumé et affirmé.

De son côté, Paul Pogba, lui, préfère donner un trio dans lequel il ne se cite pas. "Que ce soit Grizou (Griezmann), Kylian (Mbappé) ou Raph (Varane), ils le méritent beaucoup plus que moi", a ainsi plaidé le Tricolore. Du moment que c’est un Français…