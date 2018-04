ASSE-Debuchy: "Le Mondial, ce serait magique"

Mathieu Debuchy l'annonce sans détour: "Il y a la place pour aller à la Coupe du monde 2018."

Le latéral droit de l'ASSE, arrivé cet hiver dans le Forez, s'est exprimé pour TF1: "Le 15 mai, je serai forcément devant ma télévision, et j'attendrai comme tout le monde. A moi de continuer et bien finir afin de prétendre à cette liste. Après mes galères, ce serait formidable. Revenir à Saint-Etienne et enchaîner un Mondial quatre mois après, ce serait magique."

Saint-Etienne, encore vainqueur à Montpellier vendredi (0-1, 35e journée de Ligue 1), est la troisième équipe de France depuis le début de la phase retour du championnat (derrière le PSG et à égalité de points avec l'OM).