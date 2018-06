Argentine-Messi: "Evidemment, ça me fait mal"

Pour son entrée en lice en Coupe du monde, l'Argentine a été contrainte au partage des points face à l'Islande (1-1), samedi à Moscou.

La faute notamment au penalty manqué par Lionel Messi. "Evidemment ça me fait mal d'avoir raté le penalty, cela aurait changé le scénario du match, a confié la star de l'Albiceleste, citée par la BBC. Ils auraient plus ouvert le jeu et nous aurions pu trouver plus d'espaces. Nous sommes déçus de ne pas pouvoir prendre les trois points que nous méritions. Commencer par gagner est toujours important, maintenant il faut penser à la Croatie. Nous allons essayer de passer rapidement à autre chose".

Messi et ses coéquipiers affronteront les Croates jeudi prochain.