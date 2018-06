Areola: "On est difficile avec Lloris"

Cible de certaines critiques ces dernières semaines, notamment lorsqu’il a relâché un coup franc de Mario Balotelli sur le but de l’Italie vendredi dernier à Nice (3-1), Hugo Lloris a reçu le soutien du gardien numéro 3 des Bleus, Alphonse Areola.

"On est difficile avec Hugo. C’est un gardien de très grande qualité, qui l'a montré par le passé et qui le montre toujours. C’est le capitaine et un joueur très important dans le groupe. Il fait partie de ceux qui vont nous sauver et nous aider à gagner les matches", a commenté le portier parisien, qui a par ailleurs refusé d’évoquer son avenir, jeudi après-midi à Clairefontaine.