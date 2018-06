Areola: "Faire comme en 98"

Alors que les documentaires pour commémorer les 20 ans de la victoire de la France à la Coupe du monde 1998 se multiplient, les Bleus de 2018 n’y sont pas insensibles, à en croire Alphonse Areola.

"On les voit, a confié le troisième portier tricolore jeudi à Clairefontaine. Et on espère faire comme eux. On prend exemple sur eux, à nous d’être aussi bons pour ramener cette deuxième étoile en France."

Quant à savoir si Didier Deschamps, capitaine de l’équipe d’Aimé Jacquet il y a 20 ans, leur parle de cette expérience, le gardien parisien avoue que le sélectionneur "n’a pas besoin d’en parler."