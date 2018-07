Areola et Lloris empilent les buts

Deux jours après le 8e de finale de Coupe du monde remporté contre l’Argentine, l’équipe de France a eu le droit à un entraînement "normal", lundi du côté d’Istra.

18 joueurs ont notamment disputé une opposition sur un terrain réduit et avec des buts de handball. Ce sont les gardiens Hugo Lloris et Alphonse Areola qui se sont distingués en s’offrant respectivement un triplé et un quadruplé !

Antoine Griezmann et Raphaël Varane étaient ménagés pour l’occasion, tandis que Lucas Hernandez et Samuel Umtiti se sont contentés de l’échauffement. Benjamin Mendy a repris de son côté.

Les Bleus de Didier Deschamps s'entraîneront à huis clos, mardi, afin de préparer le quart de finale contre l'Uruguay, vendredi.