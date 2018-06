Anelka: "S'il avait dit ça le jour de cette Une..."

Une semaine, c'est le temps qu'il a fallu à Nicolas Anelka et son entourage pour rebondir sur la nouvelle anecdote concernant le "traumatisme Knyska". Dimanche dernier, dans un documentaire diffusé sur Canal +, Raymond Domenech affirmait que, non, Anelka n'avait pas tenu les propos injurieux ("Va te faire enculer, sale fils de pute !") à son égard, propos publiés pour rappel en Une du quotidien L'Equipe au lendemain de ce France - Mexique perdu par les Bleus lors du Mondial 2010 (0-2).

"S’il avait dit ça le jour de cette Une, pas de grève des joueurs. Pas de grève, pas de bus. Donc pas de scandale mondial. Peut-être même une victoire dans le dernier match et une qualification à la clé", a avancé Anelka dans une interview réalisée comme les précédentes par son ami Arnaud Ramsay et publiée dans les colonnes du JDD. "Mais ça n’arrangeait ni la Fédération ni L’Équipe de révéler la vérité…, a-t-il poursuivi. Il semblait préférable de la cacher, de condamner le geste solidaire envers moi. Je n’ai aucune rancœur, juste un sourire en coin car le faux est voué à disparaître. Lorsqu’on dit la vérité, on dort bien. Et je dors très bien…"

"Je respecte le coach, mais..."



La semaine dernière, Raymond Domenech racontait l'incident tel qu'il l'a vécu, expliquant que Nicolas Anelka avait refusé de suivre ses consignes lors de ce fameux France - Mexique, lui rétorquant à la mi-temps : "Tu n’as qu’à la faire, ton équipe de merde !" Et pour l'ancien sélectionneur national (2004-2010), le "tutoiement" soudain de l'ex-attaquant fut déterminant. "Pour moi, c’est tout d’un coup un manque de respect de la fonction, avait-il affirmé dimanche. Je suis sélectionneur, il est joueur. Quelqu’un qui m’a toujours vouvoyé me tutoie devant les copains. Il a cassé le rapport qu’il y avait. C’était fini, il n’y avait pas de débat."

Un argumentaire sur lequel Anelka est revenu ce dimanche, tendant même à le comprendre, avant toutefois d'ajouter : "De mon côté, j'avais trouvé guère respectueuse la façon dont il m'avait parlé en rentrant dans le vestiaire. On est tous adultes, pères de famille. Je respecte le coach, mais je ne suis pas son fils." Pour rappel, Anelka n'a plus jamais rejoué en Bleu après ce conflit avec Domenech.