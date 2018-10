Amical: Les Bleuets sur le fil contre la Turquie

Brillamment qualifiés pour l’Euro 2019 avec neuf victoires en autant de matches, les Bleuets affrontaient la Turquie en amical vendredi soir, au stade Robert-Diochon de Petit-Quevilly.

Et les hommes de Sylvain Ripoll se sont imposés sur la plus courte des marges (1-0), grâce à un but de Marcus Coco à la dernière minute.

Ils termineront leur campagne qualificative contre la Slovénie mardi prochain, à Dijon.