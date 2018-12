Le FC Metz a enregistré une 12e victoire en 17 journées de Ligue 2, mardi, lors de la venue de la lanterne rouge, le Red Star, grâce aux 13e (54e) et 14e but d’Habib Diallo (77e, sp). La formation de Frédéric Antonetti en profite pour prendre 4 points d’avance en tête.

Le dauphin brestois a en effet été battu à Lens (2-1), dans un Bollaert survolté. Yoann Court a marqué contre son camp (24e), Souleymane Diarra a fait le break pour les Sang et Or (45e) et Gaëtan Charbonnier a relancé le suspense en fin de match (85e), pour sa 14e réalisation. Les Nordistes sont 3e à trois longueurs de leur adversaire du soir. Grenoble, vainqueur à Béziers (0-3), est 4e avec une moins bonne différence de buts.

En bas de tableau, Sochaux sort de la zone rouge après un succès contre le Gazélec (2-0).