Le Racing Club de Lens, invaincu depuis six matches, n'a pas exploité le nul (0-0) concédé vendredi soir par le FC Metz sur la pelouse du FC Lorient. Les hommes de Philippe Montanier avaient l'opportunité de reprendre la tête du classement aux Grenats en cas de succès ce samedi, au Havre, en match décalé de la 12e journée de Ligue 2.

Au lieu de cela, les Sang et Or ont été battus (2-1) au stade Océane, ce malgré l'expulsion d'Amos Youga dès la 54e minute de jeu. Harold Moukoudi avait fait la différence en amont (45e+1), et c'est Jean-Pascal Fontaine qui a doublé la mise en fin de partie (79e), avant la réduction de l'écart de Mehdi Jean-Tahrat dans le temps additionnel (90e+1). Les Normands se relancent donc après deux rencontres de rang sans victoire, mais stagnent au 9e rang du classement.