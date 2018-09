Invaincu depuis le début de la saison, Metz a chuté ce samedi lors de son déplacement à Charléty face au Paris FC (1-2) à l'occasion de la huitième journée de Ligue 2. Réduits à dix en fin de première période suite à l'exclusion de Lopez (37ème), les Parisiens ont fait preuve d'une grande solidité pour faire chuter le leader grâce à des buts de Perraud (12ème) et Sunzu contre son camp (45ème) juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, Metz a cru faire le plus dur en réduisant l'écart par l'intermédiaire de son avant-centre, Habib Diallo (47ème) auteur de son dixième but en championnat cette saison. Mais les joueurs de Frédéric Antonetti se sont heurtés à un bloc parisien qui n'a pas laissé le moindre espace dans cette rencontre. Malgré cette défaite, Metz reste leader du championnat avec trois points d'avance sur son dauphin, Lorient, tandis que le Paris FC remonte au cinquième rang et enchaîne avec un troisième match sans défaite.

Auteur d'un grosse prestation cette après-midi, Vincent Demarconnay n'a pas caché sa satisfaction à l'issue de la rencontre au micro de beIN SPORTS: "Le scénario est un peu difficile pour nous mais ça rend la victoire plus belle. On a vraiment souffert, il fallait sortir les triples. A 10, on a réussi à tenir face à cette grosse équipe de Metz. On a réussi à les faire tomber, c'est super. On va aller faire un gros match à Lens avec le plein de confiance".